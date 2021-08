Vo veku 86 rokov zomrel v sobotu americký bubeník Charles Connor, ktorý bol členom sprievodnej skupiny Little Richarda, no vystupoval aj s inými hviezdami, ako boli James Brown čo a Sam Cooke. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na jeho dcéru Queenie Connor Sonnefeldovú, podľa ktorej jej otec zomrel v spánku vo svojom dome v kalifornskom Glendale.

Connor začal hrať na bicie vo veku 12 rokov. Už o tri roky neskôr začal svoju profesionálnu kariéru, keď ho americký bluesový spevák, klavirista a hudobný skladateľ Professor Longhair, vlastným menom Henry Roeland Byrd, najal na poslednú chvíľu ako náhradu na vystúpenie na karnevale Mardi Gras v New Orleanse. V nasledujúcich troch rokoch hrával s umelcami ako Smiley Lewis, Guitar Slim či Jack Dupree.

Po dovŕšení 18 rokov sa stal Connor členom The Upsetters, pôvodnej sprievodnej skupiny Little Richarda. Kapela sa objavila aj v niekoľkých celovečerných filmoch. Richardovo zvolanie "a-wop bop-a loo-mop, a-lop bam-boom" na začiatku hitu Tutti Frutti je údajne odkazom na Connorov rytmus bubnovania.

Počas svojej kariéry Connor koncertoval s mnohými ďalšími hudobníkmi, ako boli James Brown, Jackie Wilson, Sam Cooke, Big Joe Turner, Larry Williams či Don Covay.

V roku 2010 bol Connor uvedený do Louisiana Music Hall of Fame. V roku 2013 vydal EP album s názvom Still Knockin. V čase svojej smrti pracoval na autobiografickom dokumentárnom filme.