Freeman umrel v nedeľu 14. novembra, príčina jeho smrti však odhalená nebola. „Sme skutočne zdrvení stratou nášho milovaného Heatha Freemana. Brilantná ľudská bytosť s intenzívnou a oduševnenou povahou, v našich srdciach zanecháva nezmazateľný odtlačok. Bol mimoriadne hrdý na svoju nedávnu filmovú prácu a veľmi sa tešil na ďalšiu kapitolu svojej kariéry,“ znie vo vyhlásení.

Freeman stvárnil Howarda Eppsa, prvého sériového vraha, ktorý sa objavil v obľúbenom seriáli Kosti počas prvých dvoch sezón seriálu. Predtým študoval herectvo a film na Tisch School of the Arts na New York University a University of Texas v Austine. Objavil sa aj v dramatickom seriáli NCIS: Námorný vyšetrovací úrad, ktorý vysielajú aj slovenské televízie.