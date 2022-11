Slovenské kiná valcuje jeden z TOP filmov tohto roka: Kanibalský príbeh lásky ľudí šokuje

Všetci poznáme situácie, v ktorých nedokážeme dobre ovládať svoje túžby a pudy. Čo sa však môže stať, ak je takouto pudovou túžbou chuť na ľudské mäso? Túto otázku si kladie hlavná hrdinka filmu Bones and all, ktorý práve teraz prišiel do slovenských kín.