Slovenka Katarína Van Derham (46) mala len 22 rokov, keď sa s 500 dolármi vo vrecku vybrala do Ameriky splniť si svoj sen. Vďaka neuveriteľnej podobe so slávnou sexbombou Pamelou Anderson (54) sa jej podarilo preraziť vo svete modelingu, no okrem krásy má so slávnou krásavicou spoločného aj milenca.

Katarínu Van Derham označil magazín Forbes v roku 2021 za najúspešnejšiu Slovenku v Hollywoode. Dnes sa dostáva jej tvár znova na titulky magazínov, nie však pre jej podnikateľské úspechy, ale vďaka jej podobe s niekdajšou sexbombou a hviezdou Pobrežnej hliadky Pamelou Anderson. Okrem podoby však Katarínu s Pamelou spája ešte jedna vec. V minulosti totiž prežila vášnivý románik s kontroverzným rockerom a exmanželom Pamely Anderson Tommym Leem (59).

Zdroj: TASR/AP - Ian West

„Médiá opäť začínajú písať o tom, že sa podobám Pamele Andersonovej pre odvysielanie televíznej šou na Hulu Pam & Tommy," uviedla Katarína na sociálnej sieti Instagram. „My sme náš vzťah dosť tajili, pretože sme nechceli, aby sa o nás dozvedeli médiá,“ prezradila pre slovenský server Feminity. „Raz ma naháňali paparacovia a bolo to teda dosť nebezpečné,“ zaspomínala. S Tommym Leem sa dala dokopy krátko po tom, čo sa oficiálne rozviedol s Pamelou. "Milovala som cestovanie a byť na turné. Bola to veľká zábava. Páčil sa mi jeho životný štýl, vždy robil niečo vzrušujúce." Vzťah však príliš dlho nevydržal, to jej však nezabránilo ísť si za svojím snom.

Pre magazín Forbes tiež uviedla, že jej začiatky neboli jednoduché. Do Ameriky odcestovala s 500 dolármi vo vrecku a prvý rok sa živila upratovaním rodinných domov. V najhorších časoch dokonca musela mať tri práce, aby dokázala ako tak slušne žiť. Časom sa však vypracovala, prerazila vo svete modelingu spočiatku hlavne vďaka podobe so slávnou sexbombou. Objavila sa v seriáloch ako Monk, CSI, mihla sa vo filmoch 15 Minutes a Cellular, robí modelku, obsadzujú ju do reklám a dnes už dokonca vedie vlastný módny magazín a má svoje vlastné kozmetické produkty, ktoré sa predávajú aj na Slovensku.

