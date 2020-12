Lekárka a plastická chirurgička Barbora Brezová sa do povedomia Slovákov dostala aj vďaka účinkovaniu v relácii RTVS Záhady tela. No zviditeľňuje sa aj na svojom profile na sociálnej sieti, kde prezentuje nielen svoju prácu, ale aj rôzne zaujímavosti. Pravidelne napríklad rozoberá úpravy svetových celebrít! Pozrite, ako zosumarizovala ich zákroky!

Kris Jenner Zdroj: instagram

„Máme tu najstaršiu dámu z rodu Kardashians. Vidieť, že vek je naozaj len číslo. Vľavo na fotografii má 36 rokov, vpravo neuveriteľných 63 rokov. Pravdepodobne podstúpila množstvo zákrokov, chirurgických aj nechirurgických. Facelift v kombinácii s výplňami dosiahol ostré kontúry aj vo vyššom veku. Blepharoplastika s botoxom zas otvorenejší a mladistvejší pohľad. Pravidelným plazmaliftingom, kozmetikou a prístrojovými ošetreniami je pleť svieža a vyživená. Áno, je to možno príliš, ale aj touto premenou v čase vám chcem poukázať na to, čo všetko sa dá a čo stojí za tým, ako niektoré celebrity vyzerajú. Môže sa Vám to páčiť, aj nemusí."