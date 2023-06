Letných festivalov je na Slovensku vskutku požehnane, no máloktorý vzbudil pri nástupe na scénu taký mediálny ohlas ako ORION festival v Žiline. Do istej miery za to môže pomerne odlišná koncepcia celého podujatia, no skutočnou „rozbuškou“ pre ľudí je najmä jeho hlavný hosť. A toho nám veru môže závidieť celá Európa!

Áno, Chuck Norris je pojem, ktorý by sa pokojne mohol zapísať aj do učebníc dejepisu. Slávny herec, majster bojových umení či muž, ktorý nespí, ale čaká, dokáže driblovať s bowlingovou guľou a ktorý dvakrát napočítal do nekonečna... Je ťažké uveriť, že táto nesmrteľná hollywoodska ikona príde už o dva týždne na Slovensko a bude sa vítať nielen s fanúšikmi Walkera, texaského rangera.

Keď pre všetkých, tak pre všetkých

Keď Chuck ešte v apríli na svojom facebookovom profile, ktorý má takmer 7 miliónov fanúšikov, oznámil, že už 30. júna sa na nás v Žiline teší, Slováci ostali v šoku. Nešlo však o žiadny neskorý aprílový žart, ale výsledok práce manažérky ORION festivalu Lucie Šugárovej a jeho promotéra, známeho porotcu a hudobného producenta Jara Slávika. Ideou festivalu je vytvorenie rodinného podujatia, kde si príde na svoje každý.

„Nápad organizátorov pozvať ho, som považoval za jeden z najbláznivejších – ale tiež najlepších." Jaro Slávik o návšteve Chucka Norrisa na Orion festivale

„Ako matka syna v predškolskom veku viem, aké je zložité skĺbiť záujmy každého člena rodiny pri plánovaní voľného času. O to sme sa pri budovaní koncepcie festivalu pokúsili; aby si tam našli ‚to svoje‘ deti, rockovo naladený muž alebo hip-hopový tínedžer. Vytvoriť miesto, kde budú spokojní všetci, a odkiaľ si odnesú zážitok nielen hudobný, ale aj kultúrny a spoločenský,“ uviedla Lucia Šugárová, rodená Žilinčanka.

Na svoje si prídu aj malé deti

Výsledkom tohto nápadu sú vystúpenia viac než 50 hudobných interpretov vrátane obľúbencov, ako napríklad Kabátov, Alphaville či Vaša Patejdla. Poteší aj prítomnosť významných slovenských osobností, divadiel a postáv z detských programov v jedinečnom detskom festivale. „Najväčšia radosť je radosť v detských očiach,“ dodala Šugárová.

Garantom profesionality a špičkovej dramaturgie je práve Jaro Slávik, ktorý sa postaral o hudobnú koncepciu a vystupujúcich. „Účinkujúci na seba nadväzujú. Ak by nebol melodický rock v podaní Sweet a Slade, neboli by tu ani Team a Paľo Habera. Rovnako na seba odkazujú aj Alphaville a Frankie Goes to Hollywood. Líšime sa tým, že nepodávame len nejakú ‚koštovku´ ako mnohé iné festivaly, ale ucelené menu, ktorému dominujú obľúbené témy a motívy,“ dopĺňa Slávik.

Promotérom Orion festivalu je známy porotca a hudobný producent Jaro Slávik. Zdroj: INSTAGRAM/SLAVIKJARO

Bláznivý nápad... ale geniálny

A ako do tohto celého zapadá Chuck Norris? Aj keď má tento herec povesť akčného hrdinu a neprekonateľného drsniaka, rodina je pre neho na prvom mieste. Sám má päť detí a šesť vnúčat, inovatívna myšlienka rodinného ORION festivalu ho preto úplne nadchla. „Nápad organizátorov pozvať ho, som považoval za jeden z najbláznivejších – ale tiež najlepších,“ usmieva sa Slávik, ktorý je v kontakte priamo s Chuckom a jeho manželkou Genou O'Kelleyovou.

Chuck Norris si nedávno užíval dovolenku s manželkou na Havaji. Ďalší výlet ho čaká už onedlho - Žilina! Zdroj: Chuck Norris/Instagram

„Pracoval som už s Pamelou Anderson, Jean-Claude Van Dammom či Christopherom Lambertom, ale Chuck Norris, to bola megavýzva,“ priznal promotér. Odvaha a smelý nápad sa nakoniec vyplatili a záujem vidieť naživo túto legendu je obrovský. „Festival je pre ľudí a pán Norris príde kvôli ľuďom. Aj keď sme dostávali (a stále dostávame) lukratívne ponuky od ľudí, ktorí sa s ním chcú stretnúť, Chuck sa nedá kúpiť. Je hosťom všetkých... a tí šťastnejší sa s ním budú môcť aj osobne stretnúť. Veľmi sa tešíme!“ zakončila manažérka ORION festivalu s tým, že ďalšie informácie budú postupne pribúdať.