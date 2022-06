Herec Pavel Kikinčuk (62) stvárnil v kultovej českej komédii fešného študenta Šimona Pláničku. Dnes je z neho pán v stredných rokoch s plešinou, píše týždenník Plus 7 dní.

Z blond predstaviteľky Blaženy Škopkovej, ktorá na konkurze zaujala režiséra Zdeňka Trošku, a on ju obsadil do jej životnej roly v trojdielnej komédii Slunce, seno..., sa nakoniec herečka nestala. Veronika Kánská (55) sa síce skúšala prihlásiť na DAMU, ale keď ju neprijali, rýchlo to vzdala. Dnes pracuje ako knihovníčka.

Obaja si založili rodiny, ale s rozdielnymi "výsledkami" Obaja herci si založili rodiny, Pavel sa oženil s herečkou Jindřiškou Crhovou, ktorá si zahrala napríklad jednu z "báb" v Troškových Babovřeskoch. Spolu majú jedinú dcéru Kamilu, ktorá je samozrejme tiež herečkou. Pavel stále vyzerá veľmi dobre, a to je z neho už dvojnásobný starý otec. Od svojej jedinej dcéry Kamily sa totiž dočkal vnuka Jindřicha, ktorý má už štyri roky, a pred vyše polrokom privítali do rodiny aj dievčatko. Veronika Kánská sa tiež vydala, má dve deti, syna Adama a dcéru Annu-Mariu, ktorá sa jej narodila tri roky po nakrúcaní komédií Slunce, seno... Vyrástla z nej riadna sexica, a tak nečudo, že zbalila českého boháča Richarda Chlada, ktorý by jej v pohode mohol byť tatkom.