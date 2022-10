Lulu treba uznať, že sa so svojimi plánmi netají. Verejne vyhlasuje, že chce bohatého a úspešného muža, aby ju finančne zaistil. V minulosti ju spájali s bojovníkom MMA Vémolom, práve ona mala byť dôvodom, prečo to Karlosovi a Lele zaškrípalo vo vzťahu. Ale, čuduj sa svete, prsnatá fitnes trénerka vo svojich plánoch ráta aj s dieťaťom!

Vémolova údajná exmilenka Lulu sociálne siete neustále zásobuje pikantnými snímkami, na ktorých vynikajú predovšetkým jej obrovské silikóny. Zdroj: Instagram *Lulu* Zdenka Cerna

„Mám 41, takže je načase byť matkou. Nedávno som chodila s mladým nemeckým podnikateľom z Norimbergu, ale rozišli sme sa, pretože mi nechcel urobiť dieťa. Z rovnakého dôvodu stroskotal i môj vzťah so Slovákom, ku ktorému som sa mala sťahovať do Bratislavy. Boli sme spolu v Marbelle, snažila som sa tam otehotnieť, ale partner bol na nič. Mám na to smolu,“ posťažovala si pre český expres.cz neprehliadnuteľná provokatérka, ktorá v Nemecku často vystupuje v televíznych show.

Teraz si vyhliadla ďalšieho muža, s ktorým chce mať dieťa. Je ním vraj doslova posadnutá, píše mu odkazy - aj keď zatiaľ iba na sociálnu sieť. Má to však chybu: jej vysnívaný má partnerku. Na tú Lulu nesmierne žiarli, ale je presvedčená, že dlho spolu nevydržia. A potom príde jej chvíľa!

