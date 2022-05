Tohtoročná Euróvizia odštartovala v utorok v talianskom meste Turín, rodnej krajine predchádzajúcich víťazov rockovej kapely Måneskin, ktorá zvíťazila so svojou pesničkou „Zitti e buoni”. Do 66. ročníka súťaže sa prihlásilo celkovo 40 krajín, z ktorých sa veľkého finále zúčastní 25 najlepších.

Ako to už býva zvykom, finalisti sa v úvode súťaže snažili zapísať do pamäte fanúšikom, ale aj porote inak, než spevom. Na zahájení sa na červenom koberci ukázali v šialených kostýmoch, až to miestami vyzeralo, že si „pesničkovú súťaž” pomýlili s karnevalom. Rodáčka z Albánska, Ronela Hajatiová (32) sa predviedla vo farebnom kostýme, z ktorého jej trčala iba hlava.

Ronela Hajati - Albánsko Zdroj: Stefania D'Alessandro

Na inú nôtu sa naladili speváčky z Malty, Írska a Švédska. 30-ročná Cornelia Jakobs zo Štokholmu sa viac ako módou snažila zaujať svojou perfektnou postavou. Oblečenú mala iba akúsi sieťku a spodnú bielizeň, aby zakryla aspoň „niečo”. Írska speváčka Brooke (23) si zas obliekla farebné latino šaty, ktoré hrali všetkými farbami a Emma Muscatová (22) z Malty vyzerala v bielych odvážnych šatách ako víla z rozprávky.

Kto reprezentuje Česko? Článok pokračuje na druhej strane >>>