Rusko sa po invázii na Ukrajinu dostalo do nemilosti takmer celého sveta. Krajinu v rámci sankcií opustilo aj mnoho luxusných značiek, no sankcie sa dotkli aj cestovného ruchu, a to prerušením leteckých spojení Ruska so svetovými metropolami. Ani komplikované cestovanie však manželku ruského krasokorčuliara Pľuščenka Janu Rudkovskú neodradilo od luxusného výletu do Paríža. Nakoniec však svoju cestu trpko oľutovala.

Jana Rudkovská a jej manžel Pľuščenko od počiatku invázie svojho prezidenta Vladimira Putina plne podporujú. Avšak svojho luxusného života sa napriek sankciám odmietajú vzdať. Jana sa počas celého roka na sociálnych sieťach chválila prepychom, drahými šatami a naposledy sa fanúšikom pochválila aj výletom do mesta lásky a módy - Paríža.

Rodinu ruského krasokorčuliara Pľuščenka hlad a chudoba nesužujú. Zdroj: instagram @rudkovskayaofficial

Na sociálnej sieti Instagram tak, samozrejme, zdieľala aj fotografie zo svojej cesty. Nechýbali zábery honosného ubytovania, luxusných raňajok či jej potuliek romantickými uličkami a módnymi prehliadkami. "Fotiť sa pri Eiffelovej veži je moja malá tradícia," napísala Rudkovská k fotografiám z Paríža pred pár dňami. Fanúšikom zároveň prezradila tajomstvo, že do mesta lásky cestovala až s desiatimi taškami.

Samozrejme, nehovorila o klasických cestovných taškách, do ktorých si zbalíte oblečenie a kozmetiku, ale o malých luxusných kabelkách a cestovných taštičkách svetových módnych návrhárov, ktoré označila za skvelú investíciu. Ako sa teda zdá, cieľom cesty Rudkovskej boli drahé nákupy, keďže mnohé značky Rusko po invázii v rámci sankcií opustili.

Pekelná cesta z Paríža

A nie sú to jediné obmedzenia, ktoré Rudkovskú vytočili. Rusi sa momentálne do Európy nedostanú priamym leteckým spojením. Obvykle preto cestujú cez Istanbul alebo Tel Aviv. Prestup v Turecku zvolila pri ceste z Francúzska späť do Ruska aj Rudkovská, ktorá vzápätí zúrila nad kvalitou služieb.

Jana Rudkovská. Zdroj: instagram @rudkovskayaofficial

„Úplne monštruózna biznis trieda spoločnosti Turkish Airlines. Moja nespokojnosť, aby ste ma pochopili, nie je ani tak daná tým, že som Jana Rudkovská, ale tým, že som divoká a tvrdohlavá workoholička, ktorá 100 dní pracuje a 101. deň si dopraje odpočinok, keď utratí všetky svoje poctivo zarobené peniaze,“ upozornila hneď počas štartu Pľuščenkova žena.

„Letenka stála vyše 500 000 rubľov (čo je v prepočte vyše 4 266 eur). Vyzerá toto ako biznis trieda, ktorá stojí viac ako 500 000 rubľov? Mám pocit, že nie,“ ohundrala služby leteckej spoločnosti na Telegrame. „Nie je to tak, že sme do Paríža lietali priamo a teraz musíme prestupovať. Ide o leteckú spoločnosť. Na prvom videu letíme z Paríža do Istanbulu, na druhom z Istanbulu do Moskvy! Mimochodom, samotné letušky boli šokované!“ čertila sa ďalej.

„Cestujúci ich požiadali o spísanie sťažnosti! Lietadlo bolo plné! Ani jedno voľné miesto! Čo treba dodať? Je to krajne neúctivé, súdruhovia! Mám problémy s chrbtom! To je hlavný dôvod, prečo lietam biznis triedou! Nie je to o predvádzaní sa!“ vysvetľovala Putinova podporovateľka.