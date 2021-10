Celým menom Suzanne Marie Somers je nielen americkou herečkou, ale aj podnikateľkou, spisovateľkou a speváčkou. Spolu s tromi súrodencami vyrastala v írsko-americkej katolíckej rodine, ktorá by ju dnes zrejme za jej provokatívne vystupovanie nepochválila. S manželom sa totiž rada pretŕča v krátkych sukničkách a s nabombovaným výstrihom, pričom sa rada chváli tým, ako veľmi je sexuálne aktívna. S druhým manželom Alanom Hamelom (85), za ktorého sa vydala ešte v roku 1977, ju však predovšetkým spája puto duševné a nie fyzické. „Rada ho objímam, prehrabávam mu vlasy… a on mi stále hovorí, aká som krásna. Zaspávame držiac sa za ruky. Je to najkrajšia časť môjho života,“ pochvaľuje si 75-ročná blondínka.

A ako je možné, že si aj po vyše 40 rokoch tak veľmi dobre rozumejú? Odpoveď je jednoduchá: nikdy neprestali randiť! Každý večer si zájdu na pohárik do baru „U veľkého Ala“, ktorý si zriadili priamo vo svojom plážovom dome v Malibu. Niečo popijú, aj si zatancujú… a potom prichádzajú na rad milostné hrátky. Tých si však radi doprajú aj skoro ráno, a tak sa neraz stáva, že ešte nie je ani obed navarený a Suzanne má za sebou už trojnásobnú rozkoš.

Je teda úplne jasné, aká táto „zajačia“ dvojka oslávi herečkine 75. narodeniny. Najväčšiu radosť by však Somersovej spravilo to, keby si mohla nahá opäť zapózovať pre magazín Playboy, tak ako to spravila v rokoch 1980 a 1984. O fotení pre pánsky časopis básnila ešte v rozhovoroch spred dvoch rokov, kde odhalila, že práve takýto darček by si priala na polceste k osemdesiatke.

Nuž, sex trikrát denne a tri erotické akty v poslednej tretine života? Prečo nie! Ako sa predsa hovorí, do tretice všetko dobré...

Herečka, spisovateľka, modelka, podnikateľka… ale aj onkologická pacientka

Suzanne sa prvýkrát vydala ešte ako 19-ročná za Brucea Somersa, ktorému krátko po sobáši porodila syna. Skutočné šťastie však našla až po boku svojho druhého manžela Alana, za ktorého sa vydala v roku 1977. Aj pre neho išlo o druhé manželstvo.

V rovnakom roku zaznamenala začínajúca herečka svoje aj prvé úspechy, a to v sitkome "Three´s Company". Skutočná sláva ale prišla až s úlohou mamy Carol Fosterovej v Kroku za krokom, ktorý sa na našich obrazovkách objavil v 90. rokoch a nakrúcal sa až do roku 1998. Je tiež autorkou série kníh; vydala dve autobiografie, štyri publikácie o diétach a zbierku poézie. Má tiež vlastnú kozmetickú značku.

Anketa Spoznali by ste seriálovú Carol aj dnes? Nie 17% Áno 83% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Život sa jej obrátil na ruby v roku 2000, keď herečke diagnostikovali rakovinu prsníka v druhom štádiu. V apríli toho roku absolvovala operáciu na odstránenie napadnutého tkaniva, no chemoterapiu odmietla a ďalej sa liečila prírodnou medicínou - extraktom z imela s názvom Iscador.

Prečítajte si tež: