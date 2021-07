ŠATY z festivalu v Cannes: Modelka v odvážnych šatách ukázala ZADOK a Popoluška Sharon Stone! ×

Posledné dni na červenom koberci sa niesli v duchu originálnych šiat a poriadne vysokých rozparkov! Na premiére snímok s názvom France a The Story Of My Wife sa niektoré celebrity poriadne odviazali, čím spravili veľkolepú bodku za filmovým festivalom, ktorý sa konal vo francúzskom meste Cannes.