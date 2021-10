Rozdýchali Jamieho Olivera aj Gordona Ramseyho, no toto je už priveľa aj na nich! Uvedenie najnovšej ultra-luxusnej reštaurácie v Londýne sprevádzali odklady kvôli covidu, no keď nakoniec podnik Nusr-Et – pomenovaný po majiteľovi – otvoril svoje brány, hostí čakalo okrem nevídaného kulinárskeho zážitku ešte čosi iné.

Šialene vysoké ceny

Na sociálnej sieti Twitter napríklad koluje fotka pokladničného bloku vo výške 2100 eur (pôvodne 1812 libier) za rodinnú večeru v tomto vyhlásenom „lokále“. Za takú cenu by ste očakávali, že sa dosýta naje prinajmenšom futbalový tím, no pri cene 733 eur za steak či 51 eur za štyri plechovky obľúbeného energetického nápoja bude pravda asi niekde inde.

K tomu si, samozrejme, podnik pripočítal aj cenu obsluhy v hodnote 275 eur. Londýnčania nevedia, z čoho byť pohoršení skôr – či z astronomických cien mäsa alebo poriadne premrštených cien aj tých najobyčajnejších vecí. Predsa len, kola za vyše 10 eur je veľa aj na takého Brita.

„Dúfam, že zákazníkovi, ktorý za ten steak zaplatí, pribalia do darčekovej tašky aj zvyšok kravy,“ narážal jeden z komentujúcich na internete na cenu Nusretových vychýrených pozlátených „flákov mäsa“, ktoré navyše servíruje okázalým spôsobom. „Lacnejšie by bolo, keby ste si kúpili letenku do Turecka a zašli si na večeru tam,“ zavtipkoval druhý, narážajúc pritom na to, že prvú reštauráciu otvoril pôvodom turecký mäsiar „Salt Bae“ práve tu.

Nusret si prezývku vyslúžil vďaka excentrickému soleniu jedál, ktoré ho prvýkrát preslávilo v roku 2017. Odvtedy má milióny fanúšikov po celom svete, nehovoriac o viac než hviezdnej klientele. Do jeho 17 reštaurácií chodievajú celebrity a známe osobnosti najvyššieho kalibru vrátane Leonarda DiCapria či Davida Beckhama.

Ramsay: Ak vás trápi cena jedla, tak si ho, ku*va, nemôžete dovoliť

Zdroj: Getty

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>