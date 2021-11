Sulík prekvapivú novinku spomenul na tlačovej besede, kde objasňoval, prečo s ním na svetovú výstavu EXPO v Dubaji cestovala aj jeho dcéra.

Práve v púštnom meste boháčov minister stretol Geissenovcov, ktorí zavítali do nášho slovenského pavilónu, a to vraj hneď niekoľko dní za sebou. Geissa totiž očarilo slovenské vodíkové auto MH2, unikátne vozidlo schopné zrýchliť z nuly na sto za štyri sekundy, a to bez emisií.

Unikátne slovenské vodíkové auto očarilo v Dubaji aj Roberta Geissa. Zdroj: Matador

Robert sa dokonca pýtal, kedy si ho bude môcť kúpiť. Možno aj preto sa k nám tak odrazu hrnie...

Podľa Sulíka totiž Geissenovci sľúbili, že jeden celý diel ich šou spravia výlučne o Slovensku. K nám by mali prísť v máji. „Sú to milí ľudia. Čakal som, že budú ako arogantní milionári, ale nie, sú uplne milí,“ opísal stretnutie Sulík, pričom dodal, že nakrúcanie dohodol „tam pri haluškách“.

„Má to hodnotu možno 100-tisíc eur,“ uviedol, no s tým, že takáto reklama bude vysielaná v celej Európe.

