Kto by to bol povedal, že z Camilly bude jedného dňa kráľovná? Nuž, asi nikto. Kráľovná Alžbeta (95) počas osláv platinového jubilea manželku svojho najstaršieho syna a budúceho panovníka verejne podporila, čo jej výrazne zahralo do karát. V rebríčku obľúbených členov kráľovskej rodiny jej vždy patrilo posledné miesto, ktoré jej teraz „vyfúkol” princ Andrew (61), ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužitia 17-ročného dievčaťa. Rebríček zostavil server Yougov.

Camilla sa po podpore kráľovnej umiestnila na slušnom 11. mieste a jej popularita oproti minulému roku vzrástla až o 95 percent. Podľa britského denníka Daily Mail si však verejnosť napriek tomu myslí, že lepšou kráľovnou by bola aj tak ich milovaná Diana († 36).

Až 68% Britov si myslí, že lepšími panovníkmi, než Charles a Camilla, by boli William s Kate. V minulosti sa dokonca špekulovalo, že Charlesa a Camillu v "kráľovskom poradovníku" na trón preskočia a po smrti kráľovnej Alžbety zasadne na trón práve William s manželkou.

Princezná Diana. Zdroj: Reprofoto Twitter

Faktom však zostáva, že po kráľovninom jubileu zaznamenala väčšina členov kráľovskej rodiny od minulého roka veľký nárast svojich "osobných hodnotení", s výnimkou princa Harryho, jeho manželky Meghan a princa Andrewa, ktorých popularita naopak prudko klesla.

