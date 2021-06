Šestica hercov z Priateľov zarobila v roku 2004 za poslednú sériu 700-tisíc libier (815-tisíc eur) za každú jednu epizódu a za nový špeciál, v ktorom sa stretli po 17 rokoch, si každý prilepší o 2,1 milióna. Ako sú však na tom dnes? Kto z Priateľov má najväčší majetok? Budete prekvapení, ale nie je to ani jedna z hlavných postáv!

Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), David Schwimmer (54), Matt LeBlanc (53) a Matthew Perry (51) sa po 17 rokoch stretli opäť! Hneď v úvode špeciálnej časti nových Priateľov sa v titulkách píše, že od roku 2004 sa stretli všetci v jednej miestnosti iba raz. Až doteraz! Šestica hercov si v štúdiu zaspomínala na nakrúcanie, známe hlášky či nevydarené scény.

Po skončení nakrúcania ich hviezda nevyhasla a každý jeden sa aj po rokoch pohybuje vo filmovom svete, réžii, majú vlastné šou, či hrajú vo filmoch. Jedinou výnimkou je Matthew Perry alias Chandler, ktorý dlhodobo bojuje so závislosťou na liekoch. Aj keď o ňom dlhšie obdobie nebolo vôbec počuť, najnovšie si má zahrať vo filme s názvom Don't Look up po boku Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence.

Anketa Páčila sa vám nová špeciálna epizóda Priateľov? Áno, bolo to skvelé! Mal/a som zimomriavky! 35% Myslel/a som si, že to bude lepšie... 7% Ešte som to nevidel/a. 58% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: