Reálne FOTO 65-ročnej Madonny: Dôkaz, že prírodu neoklame nikto! Žiadna modelka, ale starenka ×

Dnešní plastickí chirurgovia dokážu so slávnymi tváričkami divy. Náročný boj so starobou sa však dá viesť len do určitého momentu, potom príde zistenie, že mladosť nejde podplácať naveky. Pochopili to aj fanúšikovia Madonny, ktorá na sociálnu sieť nahrala šokujúce video bez mejkapu.