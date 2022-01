Carmen Geissová sa stala hviezdou televíznych reality šou vďaka svojmu glamour životnému štýlu s manželom Robertom. Málokto však vie, ako žila Carmen skôr, než sa stala slávnou milionárkou. Z času na čas nechá svojich fanúšikov nahliadnuť do svojej minulosti prostredníctvom zverejnených záberov na sociálnej sieti Instagram. Na niektorých by ste ju veru nespoznali.

Aj keď dnes poznáme Carmen ako hviezdu televíznych obrazoviek a rozmaznanú milionársku paničku, v minulosti mala omnoho pestrejší život. Carmen Geiss pochádza z Kolína nad Rýnom. V roku 1982 bola zvolená za Miss Fitness. Vo vysielaní Rudiho prázdninovej show v rokoch 1994 až 1996 bola videná ako sprievod Rudiho Carrella.

Zdroj: instagram @carmengeiss_1965

V roku 1994 sa vydala za podnikateľa Roberta Geissa, v ktorého firme dočasne pracovala ako predavačka a má s ním dcéry Davinu Shakiru (18) a Shaniu Tyru Mariu (17). V mladosti sa Carmen vďaka svojmu vyšportovanému telu živila aj ako modelka.

Anketa Spoznávate Carmen na novo zverejnených záberoch z jej mladosti? Áno, bola sexi. 50% Nie. 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Práve na tieto časy s obľubou spomína aj na sociálnej sieti Instagram, kde zverejňuje zábery zo svojej mladosti. Inak to nebolo ani tentoraz a Carmen na svojom Instagrame znova poodhalila časť svojho života. "Ahojte, moji drahí, bolo to už sakramentsky dávno," napísala Carmen k fotografiám, na ktorých má kučeravé vlasy a oblečené kožené oblečenie. Čo poviete, spoznali by ste ju?

Prečítajte si tiež: