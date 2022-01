Je samé prekvapenie. O prvorodenej dcére Angeliny Jolie sa dlho hovorilo v súvislosti s jej transrodovosťou. Shiloh sa dlhé roky obliekala ako chlapec, nechávala sa oslovovať John a nosila krátke vlasy. Posledné mesiace však 15-ročná slečna prešla radikálnou premenou. Okrem dlhých vlasov a a dievčenských outfitov na červenom koberci sa najnovšie po boku svojej mamy objavila aj s novým účesom. Počas nakupovania s mamou Angelinou predviedla svoj nový zostrih. Tvár budúcej hviezdy dnes zdobí už okrem dlhých vlasov aj slušivá ofina.

Shiloh Jolie-Pitt na premiére. Zdroj: Getty Images

Vzhľad a krása, ktorú zdedila po rodičoch, však nie sú ani zďaleka tým najzaujímavejším na 15-ročnej Shiloh. Pozornosť médií si získala, keď sa na sociálnych sieťach Twitter a Instagram začali šíriť jej tanečné videá. Shiloh totiž pravidelne navštevuje tanečné hodiny v Los Angeles a na uniknutých videách je jasne vidieť, že mladá krásavica má rozhodne čo svetu ukázať. Zdroj z jej prostredia pre magazín In Touch uviedol, že "Shiloh je prirodzená tanečnica, čo jej rodičia milujú, pretože ani Angie ani Brad, nemajú taký talent."

"Shiloh je typická 15-ročná kočka a prejavuje sa mnohými spôsobmi," povedal zdroj o obľúbenom koníčku tínedžerky a dodal, že je to zručnosť, ktorá je pre ňu celkom jednoduchá. „Momentálne je jej hlavnou láskou tanec a je v ňom naozaj dobrá. Miluje to, že môže cítiť hudbu, hýbať sa a byť slobodná, čo je super a dôležité. Má rada všetky tanečné štýly, no najradšej má hip-hop a freestyle," dodal v rozhovore. Ako sa tak zdá, Shiloh sa vybrala svojou vlastnou cestou. Čo poviete, pristane jej to na tanečnom parkete?

