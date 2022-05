Slava Ukraini, ozývalo sa Turínom! Pesnička s názvom „Stefania” vznikla pôvodne ako pocta pre matku frontmana skupiny. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, ktorý sa začal len dva dni po tom, ako prijali ponuku vystúpiť na Eurovízii, sa však stala národnou hymnou. „Aj keď budú všetky cesty zničené, vždy nájdem cestu domov," znie jeden z veršov víťaznej piesne, ktorá sa ozývala turínskou arénou.

Aj keď mala v obecenstve zastúpenie každá krajina, počas ich vystúpenia stála na nohách celá hala. „Prosím, pomôžte Ukrajine, Mariupolu. Pomôžte Azovstalu, hneď teraz,” vyzval ľudí hneď po vystúpení frontman kapely. Ich víťazstvo privítal aj ukrajinský prezident Zelenskyj, ktorý povedal, že spraví všetko pre to, aby sa ďalší ročník súťaže konal v Mariupole, ktorý je v súčasnosti pod ruskou okupáciou.

Keďže na Ukrajine platí stanné právo a krajinu nesmú opustiť muži vo veku od 18 do 60 rokov, aby mohli byť povolaní do boja, musela šestica členov z Kalush Orchestra dostať na účasť na Eurovízii špeciálne povolenie. Frontman skupiny Psiuk si podľa vlastných slov nie je celkom istý, čo jeho kapelu čaká, keďže na Ukrajine zúri vojna. ,,Ako všetci Ukrajinci aj my sme pripravení bojovať až do konca," uviedol.

Ukrajinu mala pôvodne reprezentovať speváčka Alina Pašová. Tá však odstúpila po tom, ako vyšlo najavo, že v roku 2015 vstúpila na územie Moskvou okupovaného Krymského polostrova z ruskej strany, čo Kyjev považuje za nelegálne. Rusko i jeho blízky spojenec Bielorusko boli z aktuálneho ročníka Eurovízie v súvislosti s vojnou na Ukrajine vylúčené.

