Veľkú novinu zvestovala Rihanna do sveta naozaj vo veľkom. V ružovom Chanel kabáte za približne 10-tisíc eur sa prechádzala zasneženými ulicami ruka v ruke so svojím partnerom, pričom tehotenské bruško vystavovala na obdiv napriek tomu, že vonku nebolo práve najteplejšie. Aby fotografiám dodala väčší šmrnc, okolo krku mala zavesený obrovský zlatý kríž posiaty drahokamami, ktorého cena sa odhaduje viac ako na 5-tisíc eur a svoj outfit okorenila diamantovým prsteňom na ľavej ruke za 18-tisíc eur. Ružový kabát v kombinácii so šperkami je podľa fanúšikov jasným znakom toho, že speváčka čaká dievčatko.

Pre Rihannu, ktorej čistý majetok za rok 2021 sa vyšplhal na 1,8 miliardy, je celková suma outfitu 32-tisíc iba akousi omrvinkou na jej bankovom účte. Podľa webu Celebrity Net Worth jej totiž cinkne ročne na účte 90 miliónov. Pre porovnanie, čistý majetok jej partnera A$AP Rockyho tvorí za rok 2021 „len” 10 miliónov, čiže je jasné, kto v tomto prominentnom vzťahu drží kasu.

ASAP Rocky a Rihanna na MET GALA. Zdroj: Getty images

Aj keď sa dvojica pozná už viac ako 10 rokov, oficiálne začali spolu randiť až v máji minulého roku. A$AP Rocky má síce povesť nepoučiteľného sukničkára, no ako sám priznal, Rihanna je „tá pravá a je to láska jeho života.” Speváčka z Barbadosu má za sebou taktiež niekoľko nevydarených románikov. Na jej zozname expartnerov svietia známe mená ako raper Drake, Chris Brown, Travis Scott či saudskoarabský obchodník Hassan Jameel.

