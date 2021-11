Prvé FOTO zo svadby Paris Hilton: Honosná torta, krikľavé šaty, romantika a luxus za milióny ×

Jedna z najočakávanejších svadieb v dejinách šoubiznisu nesklamala. Milionárka, reality hviezdička a dedička impéria Hilton Paris (40) povedala vo štvrtok svoje áno magnátovi Carterovi Millikenovi Reumanovi (40). Nebola by to však Paris, ak by svoju svadbu poňala ako bežní smrteľníci. Kontroverzná hviezdička si tak zariadila rovno trojdňovú veselicu, počas ktorej vystriedala vyše troje luxusných šiat a zo svojho veľkého dňa neváhala urobiť biznis v podobe reality šou.