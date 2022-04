Po "inkognito" návšteve kráľovnej Alžbety na hrade Windsor zavítali princ Harry a vojvodkyňa Meghan do Holandska na Invictus Games, medzinárodné športové hry ranených vojakov, ktoré sa začínajú v sobotu v Haagu. Dvojica sa tak po väčšej odmlke objavila na verejnosti - avšak, kde nechali svoje deti?

Ako pár sú v Európe prvýkrát po dvoch rokoch, teda, od "Megxitu", kedy dali zbohom kráľovskej rodine, vzdali sa kráľovských povinností a odcestovali za svojim novým životom do USA. Prvé kroky Harryho a Meghan viedli na zámok Windsor, kde sa stretli s Harryho starou mamou - kráľovnou Alžbetou. Oznámil to hovorca manželského páru. Na nasledujúci deň, v piatok, sa už dvojica objavila v Holandsku na Invictus Games, ktoré sa konajú v Haagu - a teda, treba uznať, že do Európy dorazili vo veľkom štýle!

Meghan mala na sebe biely nohavicový kostým od Valentina za vyše 5-tisíc dolárov, bielu kabelku rovnakej značky za 3 400 dolárov a na nohách biele lodičky značky Aquazzura. Dlhé vlasy mala jemne natočené a voľne rozpustené. Informuje web Pagesix. Princ Harry vsadil "na klasiku" a oblečený mal čierny oblek a bielu košeľu.

Meghan si k elegantnému kostýmu zladila aj šperky. Na prste sa jej ligotal zásnubný prsteň a na ruke zas hodinky Cartier, ktoré kedysi patrili princeznej Diane. Paparacov však okrem vojvodkyne ovešanej šperkami zaujala aj neustále zväčšujúca sa plešina Harryho. Nuž, zdá sa, že to s Williamom majú v rodine...

Zapredali sa?

Návšteva "čiernych oviec" britskej kráľovskej rodiny sa nezaobišla bez kritiky. Harryho a Meghan totiž sprevádza na Invictus Games filmový štáb z Netflixu. So streamovacou spoločnosťou podpísali ešte pred rokom zmluvu v hodnote 100-miliónov dolárov - a výsledok?

Počas príchodu na recepciu pred zahájením hier vyzerali ako celebrity z reality šou. Kameramani aj celý filmový štáb im boli neustále v pätách, dokonca sa špekuluje, že ich nakrúcali aj počas súkromnej návštevy s kráľovnou, ktorá sa kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu objavuje na verejnosti čoraz menej.

Harrymu a Meghan bol neustále v pätách filmový štáb z Netflixu. Zdroj: Twitter

Kráľovná svoju pravnučku zrejme nikdy neuvidí

Aj keď sa vzdali kráľovských povinností a odišli do USA, stále majú v Británii aj v celej Európe množstvo fanúšikov. Viacerí si taktiež mysleli, že po dvoch rokoch privezú so sebou aj svoje deti: syna Archieho (2) a 10 mesačnú Lilibet Dianu. To sa však nestalo a Harry s Meghan nechali svoje malé ratolesti v Los Angeles, kde bývajú v luxusnej štvrti Bel Air vo vile za 14 miliónov.

Vzhľadom na to, že zdravotný stav kráľovnej Alžbety sa zhoršuje každým dňom je veľmi pravdepodobné, že svoju najmladšiu pravnučku nikdy neuvidí.