Manželka britského princa Harryho - vojvodkyňa Meghan - oslávila v stredu 4. augusta svoje 40. narodeniny vskutku netradičným spôsobom. Namiesto sfukovania sviečok na torte nechala fanúšikom nahliadnuť do jej luxusnej pracovne. Na videu, ktoré zverejnila na oficiálnom webe Archewell, sa pri tom Meghan ukázala v plnej kráse prvý raz od narodenia jej dcérky Lilibet, ktorá prišla na svet pred dvoma mesiacmi.

Najkontroverznejšia vojvodkyňa na svete oslávila svoje 40. narodeniny vskutku netradičným spôsobom. Namiesto bujarej oslavy v kruhu priateľov a rodiny, zverejnila na oficiálnom webe zvláštne video z rozhovoru s herečkou Melissou McCarthyovou. Video sa pritom nakrúcalo v tej istej miestnosti, kde sa krátko objavila počas Harryho série o duševnom zdraví. Tentoraz však zo svojej luxusnej pracovne ukázala omnoho viac.

Meghan Markle ponúkla fanúšikom vzácny pohľad do kalifornského sídla. Vo videu sa Meghan zamerala na charitatívnu oblasť a predstavila svoj nový projekt spoločne s herečkou Mellisou, ktorého cieľom je povzbudiť ľudí, aby darovali 40 minút svojho času na pomoc niekomu inému alebo venovali týchto 40 minút svojho času mentoringu pre niekoho v núdzi.

Zatiaľ, čo Meghan vášnivo diskutovala v luxusnej pracovni vybavenej dubovým stolom, hromadou strategicky umiestnených kópií jej detskej knihy Lavička, elegantnými bielymi zakladačmi, vázou s bielymi ružami, dekou od Hermesa, ozdobnými sklenenými fľašami, luxusným pelechom pre psa a obrovským krištáľom, princ Harry spĺňal za oknom funkciu akéhosi dvorného šaša. V pozadí zverejneného videa je totiž za oknom vidieť princa Harryho, ktorý sa pokúša o akési žonglovanie.

Samotná Meghan sa na záberoch ukázala v jednoduchom bielom tielku s vypnutými vlasmi zabalená do teplej bielej deky, čím sa dokonale zladila so svetlou výzdobou svojej pracovne. Napriek tomu, že svoju dcérku priviedla na svet len pred dvoma mesiacmi, vyzerá vojvodkyňa v skvelej forme a na záberoch doslova žiarila šťastím. Čo poviete, pristane jej to?

