Jedna z najžiarivejších hviezd strieborného plátna, Romy Schneider, ktorú si navždy zapamätáme ako krásnu cisárovnú Sissi, to v živote nemala ľahké. Jej obrovský sen - stať sa filmovou hviezdou - sa síce splnil, no šťastie jej nikdy nepriniesol. Živou spomienkou na zosnulú herečku je jej krásna dcéra Sarah Biasini (44) a malá vnučka Anna Lefeuvre (4), ktorá bola ešte donedávna pred svetom médií prísne schovávaná.

Sarah mala iba 4 roky, keď jej matku herečku Romy Schneider našli 29. mája 1982 bez známok života v jej parížskom byte. Dodnes sa hovorí, že slávna herečka, ktorá stvárnila legendárnu Sissi, zomrela žiaľom. Sarah po jej smrti vyrastala u svojej babičky, ktorá sa jej snažila milovanú mamu nahradiť. O živote bez svojej mamy pritom sympatická herečka hovorí len sporadicky. Výnimku urobila v šou pre francúzsku televíznu stanicu.

Na archívnej snímke z 1. januára 1959 rakúska herečka Romy Schneiderová a francúzsky herec Alain Delon tancujú na bále v Mníchove. Zdroj: Rauchwetter

"Bola skvelá. Moja mama bola skvelá. Bola herečkou ešte predtým, ako som sa narodila, pochopila som, že by som sa s ňou aj tak podelila s celým svetom," povedala Sarah, ktorá je tiež herečkou. Na druhej strane jej však babička Monique dala všetku lásku, ktorú sirota potrebovala. "Úlohou mojej babičky bolo materstvo. Byť matkou. Dala mi bezpodmienečnú lásku a povedala mi, že v živote môžem dosiahnuť čokoľvek, čo som si predsavzala. To je to, čo rodič potrebuje naučiť svoje dieťa," dodala Sarah, ktorá prevzala tieto veci pri vzdelávaní vlastnej dcéry Anny (4), ktorú má s manželom Gilom Lefeuvre.

Svojho anjelika a rodinné súkromie pritom donedávna ostražito strážila. Prvé fotografie jej dcérky sa objavili až koncom augusta, keď dovolenkovala so svojou rodinkou v slnečnom Saint Tropez. Rozkošná Anna je na záberoch zachytená so svojou mamou, ako veselo šantia v morských vlnách. Malá slečna pritom vzhľadom s jej vlnenými vlasmi pripomína doslova malého anjelika. Pri pohľade na jej mamu Sarah sa však človeku na chvíľu zastaví srdce. Krásna herečka totiž akoby z oka vypadla zosnulej Romy Schneider, ktorá mala v čase svojej smrti len o rok menej ako jej dcéra.

O to smutnejšia je myšlienka na to, že Romy nielenže nevidela vyrastať svoju dcéru, no nedočkala sa ani krásnej vnučky. „Nepoznala som svoju matku. Bola som príliš malá, keď zomrela. Ale veľmi rada o nej hovorím a často cítim potrebu prejaviť jej lásku. Svojej dcére už ukazujem jej obrázky a hovorím jej láskavo: „Pozri, to je tvoja stará mama. Je to moja matka," dodala Sarah v rozhovore. Čo poviete, podobá sa aj malá Anna na svoju slávnu babičku?

