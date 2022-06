Vzťah a manželstvo Johnnyho Deppa a Amber Heardovej sprevádzali od začiatku škandály a problémy v podobe alkoholu, drog, obvinení z nevier aj domáceho násilia. A hoci sa dvojica rozviedla ešte v roku 2017 skutočné peklo sa rozpútalo až o rok neskôr, keď Heardová zverejnila v magazíne People svoju spoveď ako obeť domáceho násilia, z ktorej vyšiel ako agresor práve herec Johnny Depp. Pre závažné obvinenia prišiel herec o svoj život aj kariéru, keďže s ním spoločnosti takmer okamžite rozviazali zmluvy, mimo iné aj spoločnosť Disney, ktorá ho pripravila o úlohu piráta Jacka Sparowa.

Amber Heard odchádza zo súdu po svojej prehre. Zdroj: Getty Images

Aby si zachránil svoju povesť a česť, zažaloval Depp exmanželku za ohováranie a žiadal odškodné 50 miliónov eur. Heardová však podala protižalobu a Deppa obvinila z domáceho násilia so žiadosťou o odškodné vo výške 100 miliónov.

Zdroj: reprofoto video Daily Mail

Po dlhých týždňoch čakania ako ostro sledovaný súd plný nechutných obvinení dopadne, nakoniec porota rozhodla v stredu v prospech Johnnyho Deppa, ktorý sa na súde neobjavil a v čase vyslovenia verdiktu sedel s priateľmi na pive v krčme v britskom meste Newcastle.

Heardovej potupná prehra

Podľa poroty Depp preukázal, že jeho exmanželka Heardová sa na ňom dopustila ohovárania a uložila herečke zaplatiť odškodné vo výške 15 miliónov dolárov. Porota však uznala aj časť žaloby Heardovej, a tak aj ona by sa mala od Johnnyho dočkať odškodnenia, v jej prípade ide však „iba“ o dva milióny dolárov. Napriek tomu, že porota uznala Deppovi odškodné vo výške 15 miliónov dolárov, sudca znížil jeho výšku na povolené maximum v štáte Virginia čím sa celková suma odškodného znížila na 10 350 000 dolárov – mínus 2 milióny dolárov, ktoré má zaplatiť Heardovej. Celkovo Depp odchádza s odškodným 8,35 milióna dolárov.

Zdroj: Getty Images

Herec krátko po svojom víťazstve vydal dojemné prehlásenie. „Pred šiestimi rokmi môj život, život mojich detí, mojich najbližších a tiež životy ľudí, ktorí ma mnoho, mnoho rokov podporovali a verili mi, sa navždy zmenil. A o šesť rokov neskôr mi porota vrátila život," uviedol Depp vo svojom prehlásení a dodal, že jeho boj je aj nádejou pre ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej situácií, aby sa nevzdávali a bojovali za pravdu a spravodlivosť.

Naopak Heardová odchádzala zo súdu s takpovediac dlhým nosom, nahnevaná, sklamaná a ponížená, čo zhrnula aj vo svojom vyhlásení. „Sklamanie, ktoré dnes cítim, sa nedá slovami opísať. Trhá mi srdce, že množstvo dôkazov stále nestačilo na to, aby som odolala neprimeranej sile vplyvu môjho bývalého manžela. O to viac som sklamaná z toho, čo tento rozsudok znamená pre ostatné ženy. Je to podraz. Čas sa posúva späť do času, keď žena, ktorá prehovorila, mohla byť verejne zahanbená a ponížená," uviedla sklamaná Heardová.

Hlavnou hviezdou vyvrcholenia súdneho procesu sa však stala Deppova právnička Camille Vasquez, ktorá počas procesu odhaľovala jedno klamstvo Amber za druhým. Po vyrieknutí verdiktu sa postavila pred verejnosť a poďakovala porote za ich prácu.

