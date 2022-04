Viac FOTO nájdete TU!

Celým menom Ireland Eliesse Baldwin je americká modelka a herečka. S modelingom a herectvom začala už v roku 2013 a objavila sa aj vo filme Grudge Match a v editoriáloch slávnych magazínov. Na to, že len v októbri oslávila svoje 26. narodeniny, má za sebou vcelku slušnú kariéru. Ak sa však zdá, krása zdedená po rodičoch mladej kráske nestačila a tak podstúpila svoj prvý omladzujúci zákrok.

Zdroj: instagram @irelandbasingerbaldwin

Ireland sa rozhodla podstúpiť kontúrovanie tváre Facetite, ktoré využíva rádiofrekvenčnú technológiu pod kožou na odstránenie tukových buniek. Modelka podstúpila „minimálne invazívne“ ošetrenie spolu so svojou sesternicou Alaiou (27), ktoré je navrhnuté tak, aby trvalo ničilo tukové bunky a napínalo pokožku spodnej časti tváre a krku.

Ireland sa so zákrokom pochválila aj na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila fotografie svojej obviazanej tváre. Na mladú hviezdu sa však okamžite pustila vlna kritiky. Mnoho jej fanúšikov nedokázalo pochopiť, načo podstupuje tak mladá žena omladzujúci zákrok. „Si príliš mladá a krásna na to, aby si to už robila,“ komentoval fotografiu jeden z fanúšikov. „Nepotrebuješ facelift. Si úplne úžasná," dodal ďalší.

