Davina a Shania sa do pamäti Slovákov zapísali ako rozmaznané sestry svojských milionárov Carmen a Roberta Geissenových. V relácii Geissenovci, ťažký život milionárov, ich ľudia videli neustále spolu, a jedna bez druhej sa nepohla ani na krok. Teraz je však všetko inak.

Davina a Shania sa na sociálnej sieti chvália luxusnými dovolenkami, drahými vecami a poriadne nadupanými autami. Čím sú staršie, tým viac sú na Instagrame výstrednejšie a zdá sa, že im sláva začala stúpať do hlavy. Obe sestry sa stále častejšie fotografujú v dvojdielnych plavkách alebo krátkych šatoch. Na to, že Davina má ešte len 17 a mladšia Shania 16 rokov, na niektorých záberoch sú vyzývavé až až.

Sestry si spočiatku založili aj vlastný účet na Instagrame, kde pridávali fotografie z dovoleniek, či rôznych výletov. Ten však teraz zapadá prachom a fotografie tam pridáva jedine staršia Davina. Obe boli taktiež v minulosti aktívne na sociálnej sieti Youtube, na ktorú pridávali videá z ich bežného života.

Pre Geissenovcov, ktorí sa preslávili najmä svojou reláciou, sú kamery bežnou súčasťou života nehovoriac o tom, že kvôli televízii a reklamám z internetu si mesačne prilepšia o niekoľko tisíc.

Fanúšikovia sestier však dúfajú, že so sestrami iba trieska puberta alebo si jednoducho potrebujú dať od seba menšiu pauzu. Zo všetkého najradšej by však boli, keby sa seriál Geissenovci, ťažký život milionárov, vrátil jedného dňa späť na televízne obrazovky. Kvôli pandémii koronavírusu to však tak skoro určite nebude...