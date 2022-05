Šialene smutná princezná sa len prednedávnom vrátila späť do Monaka, napriek tomu špekulácie o manželskej kríze medzi kráľovskou dvojicou neutíchajú. Práve naopak! O tom, ako to medzi Albertom a Charlene naozaj je, prehovorila najnovšie samotná princezná!

Monako sa už dlhé mesiace prizerá na to, ako s Charlene nie je niečo v poriadku. Olej do ohňa pridali ešte minulý týždeň francúzske médiá, ktoré vypustili do sveta informáciu, podľa ktorej sa mal Albert dohodnúť s Charlene na vyplácaní 12-miliónového vreckového. Podmienkou tohto štedrého príspevku je účasť princeznej na verejných podujatiach. Charlene sa najnovšie objavila na pretekoch F1 v Monte Carle, ešte predtým však zavítala aj so svojou dcérkou Gabriellou (7) na módne podujatie "Emerging Designer Award", kde sa rozrečnila o vzťahu s Albertom.

„Považujem za nešťastné, že niektoré médiá šíria takéto klebety o mojom živote a manželstve,“ povedala. „Ako všetci ostatní, aj my sme len ľudia a ako všetci ostatní, máme emócie a slabosti, len naša rodina je prezentovaná v médiách a každá, aj malá slabosť, sa šíri ďalej a ďalej," dala jasne najavo, čo si myslí o bulvári, ktorý rozoberá jej vzťah s Albertom. „Som veľmi šťastná, že som späť doma v Monaku, so svojou rodinou," povedala a dodala, že Albert urobil všetko pre to, aby ochránil ju a dvojičky, princeznú Gabriellu a princa Jacquesa, pred tlakom médií.

Charlene síce hovorila o Albertovi v superlatívoch, no zdá, že v ich manželstve to predsa len škrípe. Tento víkend sa prišli obaja pozrieť na preteky formuly F1 do Monte Carla. Ako sa však dalo čakať, jeden od druhého si držali odstup, nedržali sa za ruky a ledva spolu prehovorili. Albert sa na rozdiel od svojej manželky vynikajúco bavil, so všetkými sa zvítal a fotografom hneď po príchode ochotne zapózoval. To sa nedalo povedať o Charlene.

Charlene je na verejných vystúpeniach akoby myšlienkami niekde úplne inde. Zdroj: Arnold Jerocki

Monacká kňažná vyzerala po boku Alberta nesvoja, akoby bola myšlienkami niekde úplne inde a na spoločných fotografiách s jazdcami sa len strojene usmieva. Nanajvýš na detailných fotografiách jasne vidieť jej decentné vrásky a skleslé oči. Aj keď sa princezná usmeje, jej oči zostanú skleslé, akoby bez života. Nanajvýš na Charlene (44) badať, že po náročnom období - liečbe, fyzickom vyčerpaní a špekuláciách o rozvode - viditeľne zostarla.

Aká je teda pravda? Je Charlene skutočne šťastná, ako hovorí, alebo je s princom Albertom len kvôli dvojičkám a v skutočnosti v Monaku trpí? Zdá sa, že celú pravdu sa tak skoro nedozvieme...