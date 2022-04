Jennifer Lopez a Ben Affleck si po zasnúbení hľadajú nový domov! Nasťahovať sa mali do obrovského sídla v luxusnej štvrti Bel Air v Los Angeles, ktorého cena sa pohybuje okolo 50 miliónov dolárov. Ako sa však zdá, dvojica od zmluvy na poslednú chvíľu odstúpila. Jej najnovším objavom je podľa britského denníka Daily Mail oveľa väčšie, no predovšetkým drahšie sídlo!

Po tom, čo Ben požiadal svoju Jennifer o ruku, mimochodom, nahú a vo vani, si hľadajú oveľa luxusnejšie sídlo, než spočiatku plánovali. Ako informuje Daily Mail, dvojica bola na obhliadke v luxusnom "paláci" v Los Angeles, ktorého cena je astronomických 165 miliónov dolárov - čo je trikrát viac než pri prvom sídle.

Obrovské sídlo s názvom „Spelling Manor“ disponuje 14 obrovskými izbami a nachádza sa v ňom taký luxus, aký si ani nedokážeme predstaviť. Nehnuteľnosť už na prvý pohľad pôsobí honosne a nachádzajú sa v nej okrem obrovskej obývačky či mramorovej kúpeľne aj kino, vínna pivnica, wellness, tenisové kurty, bowlingová dráha či kaderníctvo. Na rozsiahlom pozemku je aj veľký bazén s posedením, z ktorého je nádherný výhľad na okolie.

Jennifer Lopez Zdroj: @jlo instagram

JLo s Benom zrejme myslia aj na svojich "celebritných" kamarátov, keďže na pozemku je vybudovaných až 100 parkovacích miest.

Do obrovského sídla sa však neplánujú nasťahovať sami, ale so svojimi deťmi. Jennifer má z manželstva so spevákom Marcom Anthonym dve deti, 14-ročnú Emme a rovnako starého syna Maximiliana. Ben má s bývalou manželkou Jennifer Garner tri deti, a to Violet (16), Seraphinu (13) a Samuela (10).

