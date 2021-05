Máloktorý hollywoodsky fešák má na svojom konte toľko úspešných snímok ako George Clooney. Lámač ženských sŕdc so sexi bradou a zmyselným pohľadom si za svoju kariéru zahral vo viac ako štyroch desiatkach filmov. Medzi jeho najznámejšie úlohy patrí stvárnenie superhrdinu Batmana či postava Thomasa Devoea vo filme Mierotvorca z roku 1997, ktorý sa nakrúcal aj v uliciach Bratislavy. Naše hlavné mesto vtedy nahradilo Sarajevo, Viedeň alebo aj New York. Preto napríklad môže pobaviť scéna, keď sa Clooney s Kidmanovou prechádzajú po Primaciálnom paláci.

Zdroj: čsfd

George Clooney sa okrem herectva venuje aj produkcii, tvorbe scenárov a režírovaniu. Za svoju doterajšiu kariéru sa môže pochváliť aj vzácnymi soškami dvoch Oscarov a piatimi Zlatými glóbusmi. Debutoval v televízii v roku 1978, neskôr si získal široké uznanie ako doktor Doug Ross v lekárskej dráme Pohotovosť (1994 - 1999).

Talent a vzhľad dostal herec do vienka od svojich rodičov. Jeho matka Nina Bruce bola kráľovnou krásy, zatiaľ čo otec Nick Clooney bol televízny moderátor. Jeho pra-pra-pra-prababička, Mary Ann Sparrow, bola nevlastnou sestrou Nancy Lincolnovej, matky prezidenta Abrahama Lincolna.

Zdroj: instagram

Napriek génom a slávnemu rodokmeňu v osobnom živote veľa šťastia spočiatku nemal. Po jeho boku sa roky striedali hollywoodske krásky, no srdce fešáka sa podarilo ukradnúť len dvom. Prvé manželstvo uzavrel s Taliou Balsam, no vydržalo im to spolu len štyri roky. Skutočné šťastie našiel až v roku 2014, keď uzavrel zväzok s krásnou právničkou Amal.

Anketa Myslíte si, že Clooneymu vrásky a šediny pristanú? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane