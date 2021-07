Jedna prijala šediny vo vlasoch úplne, druhá si ešte len zvyká a tretia má buď dobrú genetiku, alebo skvelého kaderníka! Reč je, samozrejme, o televíznej úderke slávneho Sexu v meste – Cynthii Nixon (55), Sarah Jessice Parker (56) a Kristin Davis (56). Zatiaľ čo prvé dve dámy už sivé vlasy zakryjú len ťažko, pričom sa o to ani nesnažia, Kristin, hoci najstaršia, si stále zachováva imidž mladistvej brunety.

Všetky tri momentálne v New Yorku nakrúcajú pokračovanie Sexu v meste s podtitulom „And Just Like that“, ktoré Sarah Jessica Parker ohlásila ešte v januári.

Pôvodný seriál bežal na HBO v rokoch 1998 až 2004 v rámci šiestich sérií a 94 epizód. Fanúšikovia po celom svete prežívali newyorské strasti a slasti priateliek Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandy (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) a Samanthy (Kim Catrall).

Bohužiaľ, posledná menovaná už súčasťou pokračovania nebude, čo Jessica Parker odôvodnila slovami, že „Samantha jednoducho nie je súčasťou príbehu, ale vždy bude súčasťou nás všetkých.“

Podľa všetkého to však v zákulisí medzi hlavnými aktérkami až také „sladké“ nebude. V roku 2019 sa totiž Kim Catrall (64), predstaviteľka Samanthy, vyjadrila, že na Sexe v meste už nebude nikdy pracovať. „Viete, v živote sa naučíte rôzne veci. A ja som sa naučila, že musíte pracovať s dobrými ľuďmi, aby to bola zábava,“ povedala, a každému bolo jasné, že zrejme na niečo narážala.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker a Kristin Davis v pokračovaní Sexu v meste. Zdroj: Instagram/Sarah Jessica Parker

Sex v meste si celkovo vyslúžil 54 nominácií na ocenenia Emmy, pričom na sošku premenil sedem, a 24 nominácií na Zlatý glóbus, ktorý si herečky odniesli domov celkovo osemkrát. Úspešné boli aj dve filmové spracovania, ktoré zarobili úctyhodných 415 miliónov dolárov.

