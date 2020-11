Sitkom Krok za krokom patrí k najúspešnejším seriálom 90. rokov a na Slovensku sa teší popularite dodnes. V hlavných úlohách sa predstavili nielen Patrick Duffy ako Frank či Suzanne Somers v úlohe Carol, no v centre pozornosti sa nachádzalo aj trio veľmi rozdielnych sestier: pekná, ale namyslená horenoska Karen, chlapčenská a praktická Al a inteligentná bifľoška Dana. Ako dnes vyzerajú a kam viedli ich životné kroky po skončení sitkomu v roku 1998?

Atraktívnu, no trošku „natvrdnutú“ Karen Fosterovú stvárnila herečka Angela Watson, ktorá vo štvrtok 12. novembra oslávila 45. narodeniny. Podobne ako jej seriálová postava, aj Angela odmalička ašpirovala k modelingu. Jej peknú tvár si rodičia zavčasu všimli a začali ju prihlasovať na rôzne súťaže krásy, kde vyhrávala jednu korunku za druhou.

Farmárska rodina sa nakoniec presťahovala do Los Angeles a Angela sa začala objavovať v reklamách, ktoré nakoniec viedli až ku obsadeniu do Kroku za krokom.

Bohužiaľ, herectvo jej po poslednej klapke sitkomu nevoňalo, a tak s ním skončila. Ďalej sa však snažila preraziť ako speváčka či modelka. To sa jej veľmi nedarilo, no skutočný úder schytala až po tom, čo zistila, že jej rodičia rozflákali všetky jej našetrené peniaze z Kroku za krokom. Nakoniec v roku 2000 založila organizáciu, ktorá detským hviezdam pomáha so starostlivosťou o financie.

Blonďavá Staci Keanan, ktorú Slováci a Česi poznajú skôr ako „Štěknu“, oslávila svoje 45. narodeniny ešte v júni – so seriálovou sestrou Karen ju však spája oveľa viac než len vek. Tiež v mladosti žala úspechy na súťažiach krásy, až sa nakoniec dostala až do televízie. A rovnako ako Angela Watson, aj Staci po Kroku za krokom dala herectvu „pápá“.

Je až neskutočné, ako veľmi sa seriálové sestry ponášali na herečky, ktoré ich stvárnili. Staci totiž bola aj v skutočnosti taká ako Dana: túžila po vzdelaní. V roku 2010 sa stala právničkou, hereckú kariéru zavesila definitívne na klinec a začala si strážiť súkromie. Trochu paradox: Krok za Krokom spravil z oboch herečiek známe mená, no obe sa sľubnej kariére obrátili chrbtom a vydali sa nasledovať vlastné sny. Jedna modeling, druhá školu.

Tretia zo sestier (v tomto prípade nevlastných), herečka Christine Lakin (41), sa v roku 2016 stala hrdou mamou. Po Kroku za krokom účinkovala v niekoľkých filmoch, no úspech z rodinnej televíznej šou sa jej už zopakovať nepodarilo.

Ako sa zmenili ostatné hviezdy z Kroku za krokom?

