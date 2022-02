PREMENA Sandy z Pomády: Austrálsku herečku ničí rakovina v štvrtom štádiu, ako vyzerá DNES? ×

Austrálska hudobná ikona Olivia Newton-John, známa predovšetkým z filmu Pomáda (1978), kde si zahrala pôvabnú Sandy, už dlhé roky zvádza boj s rakovinou prsníka. Pre magazín Who sa vyjadrila, že jej zdravotný stav je síce ako na hojdačke, no chuť do života ju neobchádza!