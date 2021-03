Dcéru speváčky Beyoncé a repera Jay–Z označili svetové médiá dva dni po narodení ako za „najslávnejšie dieťa na svete”! Narodiť sa slávnym rodičom je síce menšie plus, no celým menom Blue Ivy Carter začala na sebe tvrdo pracovať skôr, ako vedela chodiť.

Samozrejme, 9-ročná Blue vďačí za svoj úspech predovšetkým svojej slávnej matke a otcovi. Majetok Beyoncé a repera Jay-Z sa podľa britského denníka The Sun odhaduje na 900 miliónov eur, no Blue sa napriek tomu rozhodla, že svoje detstvo nepresedí v luxusnej detskej izbe zahrnutá hračkami od výmyslu sveta. Namiesto toho už od detstva sprevádza svojich rodičov na hollywoodskych podujatiach, na slávnostných oceneniach, objavuje sa na módnych prehliadkach, hrá vo filme, no predovšetkým robí to, čo ju baví najviac – spieva.

Vďaka veľkému talentu, ktorý zdedila po svojej slávnej matke, sa stala druhou najmladšou osobou, ktorá získala cenu Grammy za účinkovanie vo videoklipe Brown Skin Girl, v ktorom taktiež spieva. V deviatich rokoch je to už jej druhé veľké ocenenie. V ôsmich rokoch sa totiž stala najmladšou laureátkou ceny BET, keď v roku 2020 získala cenu BET Her Award za spoluprácu na rovnakom videoklipe. Vyzerá to tak, že malá Blue sa cíti pred kamerami, ale aj na pódiu s mikrofónom v ruke ako doma.

Dcéra Beyoncé má našliapnuté na úspešnú kariéru: Blue Ivy je aj módna ikona!

Blue Ivy je módna ikona. Zdroj: Noam Galai/MTV1617

Keďže sláva Blue stúpa už v deviatich rokoch raketovou rýchlosťou, musí pred kamerami aj nejako vyzerať. Podľa informácii The Sun má dievčatko svojho vlastného stylistu a tiež poskoka, ktorý jej podľa požiadaviek stylistu kupuje oblečenie. Taktiež sa kamaráti s dvojičkami Mariah Carey, dcérou herečky Gwyneth Paltrow a ďalšími detvákmi z Hollywoodu. Nuž, to je ale život!

