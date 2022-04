V novom televíznom dokumente s názvom Searching For Michael Jackson's Zoo prehovorila niekdajšia slúžka zosnulého Michaela Jacksona Adriana McManus, ktorá pre Jacksona pracovala v rokoch 1990 až 1994 na jeho ranči Neverland. Ako jedna z mála mala dokonca prístup do jeho súkromných izieb a už v minulosti hovorila o bizarných veciach, ktoré v Jacksonovom dome zažila.

Tentoraz sa jej spoveď sústredila hlavne na zbierku exotických zvierat, ich týraní, mučení, krutosti častých útokoch a ohavných činoch pracovníkov hviezdneho kalifornského ranča, povedala, že jej stále láme srdce, keď premýšľa o tom, čo sa stalo.

V exkluzívnom rozhovore pre The Sun McManus povedala, ako na ňu zaútočili dva orangutany Patrick a Brandy, ktoré ju chytili za vlasy a nechceli ich pustiť – a tiež ako ju pohrýzol Max, Jacksonov netrénovaný šimpanz. Ale namiesto toho, aby obviňovala zvieratá, ukazuje pevne prstom na bláznivého Jacksona, pretože si myslel, že je „doktor Doolittle".

Bol Michael tyran?

Dnes už 60-ročná McManus z Nipomo v Kalifornii povedala: „Michael tvrdil, že je milovníkom zvierat, no s mnohými zvieratami sa zaobchádzalo zle."

„Zoo tam nemala byť, pretože sa o zvieratá nikdy nikto poriadne nestaral a všetci zamestnanci boli v nebezpečenstve. Som šokovaná, že sa nikto vážne nezranil ani nebol vážne napadnutý. Michaelovi nikdy nemalo byť dovolené chovať tieto zvieratá. Láme mi srdce, keď pomyslím na všetku tú krutosť. Zvieratá umierali a mizli po celý čas v Neverlande, ale nezvyčajne sa to považovalo za normálne. Zdalo sa, že to nikto nevyšetruje ani sa nepýta," uviedla žena, ktorá bola svedkom mnohých krutostí.

Útok na dieťa

Podľa jej slov sa Jackson dokonca tešil z vyvádzania svojich šimpanzov. Až na moment, keď jedno zo zvierat pohryzlo malé dieťa na jeho ranči. „Jedného dňa prebehol cez pozemok bezpečnostný tím, aby ma vyzdvihol. Povedali mi, že sa musím okamžite dostať do Michaelovej izby, ale nevedeli, z akého dôvodu," uviedla žena. „Utekali sme späť do domu, vbehla som do jeho súkromných komnát a uvidela Michaela sedieť na pravej strane postele, vyzeral zúrivo. Jeden z jeho detských kamarátov sedel vedľa neho a vyzeral vystrašene a nervózne a po tvári mu stekala krv," dodala žena, ktorá vysvetlila, že zranené dieťa pohryzol do tváre práve Jacksonov šimpanz. Michael bol podľa jej slov nahnevaný a dieťa vyhrešil, že nemalo šimpanza provokovať. Následne ho spevák sám ošetril a o incidente sa v dome viac nehovorilo. Nebol to však jediný prípad, keď zviera v dome napadlo človeka.

McManus verí, že šimpanzy mohli byť vycvičené na to, aby nevedomky sexuálne obťažovali ženy. Raz k nej totiž v nestráženej chvíli pribehol šimpanz, prikrčil sa a hlavu jej strčil pod sukňu.

„Spanikárila som a spýtala som sa, kto ho to naučil," zaspomínala na nepríjemný zážitok McManus. Mnoho zvierat z Jacksonovej zoo pritom za tie roky zomrelo za záhadných okolností. V súvislosti s týraním sa hovorilo o uväzovaní slonov, o žirafe so zlomeným krkom aj o levovi, do ktorého Jackson údajne dovolil deťom hádzať kamene. Koľko je na týchto výpovediach pravdy, sa však už asi nedozvieme, keďže svoje tajomstvá si so sebou spevák vzal do hrobu.