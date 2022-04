Americký raper ASAP Rocky (33) si spolu s Rihannou (34) ešte do utorka užívali exotickú dovolenku na Barbadose. Speváčka v plavkách a bez mejkapu uprednostnila vyhrievanie sa na slnku, jej partner, s ktorým čaká dieťa, zas jazdu na vodnom skútri. Po návrate súkromným lietadlom na letisko v Los Angeles si však pre neho muži zákona prichystali nepekný darček...

Nie je to prvýkrát, čo má populárny raper problémy so zákonom! V roku 2019 ho zadržali pre bitku vo Švédsku, v roku 2021 si zas po neho prišla polícia v súvislosti so streľbou. Za mrežami však dlho nepobudol a po zaplatení kaucie ho pustili na slobodu.

Na letisku ho zadržali muži zákona

ASAP Rockyho zadržala polícia hneď po príchode z Barbadosu na losangelskom letisku. Americké médiá uvádzajú ako dôvod zatknutia budúceho otca speváčkinho dieťaťa spomínanú streľbu z roku 2021. Podľa správy regionálnej stanice KNBC obeť incidentu tvrdí, že sa k nemu raper priblížil a niekoľkokrát vystrelil. Muž, ktorý nechce byť menovaný, povedal, že ho guľka z pištole ľahko poškrabala. Tu sa však vystrájanie ASAP Rockyho nekončí.

Podviedol ju?

Pred niekoľkými dňami priniesol americký bulvár správy o jeho nevere. Rihannu mal podviesť s módnou návrhárkou Aminou Muaddi počas Týždňa módy v Miláne. Fámy nakoniec nepotvrdil ani jeden z nich a o niekoľko dní nato už boli obaja vyfotení na exotickej dovolenke na Barbadose.

Koniec dovolenkovej idylky

Rihanna, ktorá už o niekoľko týždňov porodí svoje prvé dieťa, však zo svojho problémového partnera radosť nemá. Namiesto toho, aby si tehotenstvo užívala, musí riešiť jeden prešľap za druhým. Najnovšie informácie dokonca hovoria o tom, že je pripravená svoje dieťa vychovávať hoci aj bez neho. Nuž, s majetkom 1,7 miliardy dolárov by to nemal byť pre umelkyňu žiadny problém!