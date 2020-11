Čierne ovce britskej kráľovskej rodiny Harry a Meghan poriadne šokovali fanúšikov, keď sa začiatkom októbra začali miešať do americkej politiky. Dvojica totiž vyjadrila svoj názor na budúceho prezidenta, čo je proti kráľovským pravidlám. Aby toho nebolo málo, britský denník Daily Mail informoval o blízkom vzťahu Jill a princa Harryho.

Dvojica si padla do oka už v roku 2013 a odvtedy sa pravidelne stretávali počas hier Invictus, ktoré sa konali v Londýne. Jill toto kráľovské podujatie podporovala a v rokoch 2016 a 2017 sa dokonca objavila na spoločnej fotografii vedľa princa Harryho. To, že majú k sebe blízko, si všimol aj Joe Biden. „Áno, je to pravda. Jill trávi až príliš veľa času s princom Harrym. Je to totiž manželka viceprezidenta, veď viete, ako to myslím,“povedal ešte v roku 2016. Miestami to vyzeralo tak, akoby Joe na svoju manželku žiarlil.

S prezidentskými voľbami v USA, ktoré akoby nemali konca, prišlo aj obvinenie proti Meghan a Harrymu. Vo videu, ktoré začalo kolovať sociálnymi sieťami, totiž vyzývali ľudí, aby nevolili terajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Po niekoľkých dňoch je už teraz všetkým nad slnko jasné, prečo tak spravili!