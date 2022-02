Herecká kariéra Marilyn Monroe síce trvala iba jednu dekádu, to však nezabránilo v tom, aby sa o slávnej pin-up girl hovorilo aj 59 rokov po jej smrti. Keďže bola, aj je považovaná za najväčší sexsymbol 50. rokov, špekulácie o jej milostnom živote a partneroch, alebo v tomto prípade partneriek, sú horúcou témou, ktorá nikdy nevychladne.

Nevyšlo jej ani jedno manželstvo

Marilyn nemala počas svojho krátkeho života problém len s alkoholom či inými návykovými látkami, ale aj so vzťahmi. Bola trikrát vydatá: prvýkrát s Jamesom Doughertym (1942–1946), druhýkrát s bejzbalovým hráčom Joeom DiMaggiom (1954–1955), tretíkrát si povedala áno so spisovateľom Arthurom Millerom (1956–1961). Všetky tieto manželstvá skončili rozvodmi. Žeby za to mohli ženy, s ktorými mala tajné romániky? Nuž, podľa viacerých zdrojov by ste jej milenky nezrátali ani na jednej ruke.

Románik mala aj s, v tom čase iba 16-ročnou herečkou a opernou speváčkou, Jane Lawrence. Zdroj: Reprofoto Youtube

Azda o najväčšej pikantnosti z jej života píše Tony Jerry v knihe s názvom Moje malé tajomstvo (2012). V roku 1955 vraj mala Marilyn pomer s americkou herečkou a opernou speváčkou Jane Lawrence, ktorá mala iba 16 rokov. Podľa britského Daily Mail ju zas priťahovala jej panovačná učiteľka herectva Natasha Lytness, ktorá bola učiteľkou drámy pre Columbia Pictures, s ktorou pracovala viac ako sedem rokov. Počas tohto obdobia obe dámy spolu dva roky žili ako pár. „Nahá, furt chodila po dome nahá, niekedy aj 7 - 8 hodín a to nepreháňam,” povedala Natasha v rozhovore tesne predtým, ako v roku 1964 zomrela na rakovinu.

V posteli mala slávne herečky

Michelle Morgan, autor životopisu o Marilyn tvrdí, že herečka mala pomer aj s ďalšími ženami, napríklad s Elizabeth Taylor, Barbarou Stanwyck, Marlene Dietrich a Joan Crawford. Oscarová herečka Judy Garland dokonca verejne tvrdila, že ju krásna Marilyn obťažovala na hollywoodskom večierku a dostala sa až do jej hotelovej izby.

