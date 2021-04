Najmladší syn princa Williama a vojvodkyne Kate, ktorý oslávil už svoje tretie narodeniny, si pomaly, ale iste zvyká na predškolské zariadenie. Kate s Williamom vo výbere stavili na istotu a Louis tak nastúpi do rovnakej školy ako princezná Charlotte (5). Zo sumy, ktorú však za školné musia uhradiť, by sa bežnému smrteľníkovi poriadne zatočila hlava.

Pred pár dňami svet uchvátila fotografia malého princa Louisa na bicykli, ktorú vyhotovila jeho mama vojvodkyňa Kate cestou do škôlky. Princ Louis totiž od tohto týždňa, vo veku troch rokov, začal navštevovať predškolské zariadenie priamo v Londýne, podobne ako v minulosti jeho starší súrodenci. Výber škôlky však vojvodkyňa Kate nenechala na náhodu a pre svojho milovaného synčeka vybrala to najlepšie.

Malý Louis, brat princeznej Charlotte (5) a princa Georgea (7), slávi už 3. narodeniny. Zdroj: Getty Images

Inštitúcia Willcocks Nursery, ktorá sa nachádza neďaleko Kensingtonského paláca, má len tie najlepšie hodnotenia a odporúčania. Prestíž tejto inštitúcie sa však podpísala aj na cene, ktorú musia William a Kate ročne zaplatiť, aby mohol Louis zariadenie navštevovať. A hoc sú to pre kráľovskú rodinu možno len drobné, bežnému smrteľníkovi by sa zo sumy poriadne zatočila hlava.

Predpoludňajšia škôlka stojí podľa ich oficiálnej webovej stránky 3 400 libier za semester a popoludňajšia 2 250 libier za semester. Semestre sú pritom celkovo tri, a to od januára, apríla a septembra, čo znamená, že rodičia musia dať za rok 16 950 libier.

Zdroj: Duchess of Cambridge

Podľa programu škôlky je to však skvelá investícia. Zariadenie totiž ponúka nekonečné množstvo aktivít, pričom ranný režim sa začína voľnou hrou, kde si deti môžu vybrať medzi príbehmi, hraním rolí, vedou, umením či fyzickou aktivitou. Nasleduje čas v krúžku a potom aj spoločný čas s pani učiteľkou. Neskôr sa deti rozdelia do menších skupiniek a venujú sa napríklad spievaniu pesničiek, prírode, básničkám, vareniu, skladačkám či herectvu.

Anketa Povedali by ste podľa fotografií, že ide o exkluzívnu škôlku? Nie, vyzerá to chladne a strašidelne. 100% Áno. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V popoludňajších hodinách je režim podobný. Je však obohatený o hru na záhrade či výchovné hry. "Cítime, že je veľmi dôležité, aby si deti užili svoj prvý zážitok so školským životom a boli tak pripravené na to, čo príde ďalej," cituje britský Mirror vedenie škôlky, ktorej zamestnanci sa zameriavajú na tímovú prácu, nezávislosť a láskavosť. Ich cieľom je hlavne to, aby boli deti v zariadení šťastné a spokojné.

Napriek tomu, že si inštitúcia za tieto služby účtuje nemalé peniaze, navonok pôsobí ako zastaralá historická budova.