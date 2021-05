Po autonehode v parížskom tuneli, pri ktorej zahynula princezná Diana, bol celý palác hore nohami. Princ Harry a William, vtedy ešte ako malé deti, prišli behom niekoľkých hodín o svoju milovanú matku, princeznú Dianu.

Čo sa však v tunely po celý čas odohrávalo? Hasič, ktorý bol na mieste medzi prvými, s princeznou hovoril. Zo začiatku však ani nevedel, s kým má tú česť.

Hasič Xavier Gourmelon Zdroj: Twitter

Hasič Xavier Gourmelon našiel princeznú v zadnej časti auta. Oči mala otvorené a bola pri vedomí. Z auta ju tak vytiahol a položil na zem. Diana vraj bola po nehode otrasená, a tak ju chytil za ruku a začal upokojovať. „Môj Bože, čo sa to stalo?“ spýtala sa ho ešte predtým, než upadla do bezvedomia.

O chvíľu na to však utrpela zástavu srdca. „Okamžite som jej začal masírovať srdce a o pár minút začala opäť dýchať. Urobil som naozaj všetko, čo som v tej chvíli mohol. No pokiaľ mám byť úprimný, to, že išlo o princeznú Dianu, som sa dozvedel, až keď ju naložili do sanitky,“ povedal pre britský denník Mirror.

Posledná fotografia Diany predtým, než nastúpila do limuzíny. Zdroj: Twitter

Okrem toho si Xavier myslel, že Diana autonehodu prežije. Vraj netušil, že pri nehode utrpela vážne zranenia. „Naozaj som dúfal, že bude žiť. Ani vo sne by mi nenapadlo, že umrie. Spomienka na tú noc mi zostane v hlave navždy,“ povedal v rozhovore.

Dianu vyhlásili za mŕtvu v nemocnici Pitie-Salpetriere vo Veľkej Británii o tretej hodine ráno.

Viac na Pluska.sk: