Tragédia, ktorá sa odohrala uplynulý štvrtok počas nakrúcania filmu Rust, zasiahla celý svet. Drvivá väčšina ľudí ako aj samotný herec Alec Baldwin (63), ktorý zastrelil Halynu Hutchinsovú († 42), si nevedia vysvetliť, ako k takej tragédii vlastne mohlo dôjsť. Viac svetla do prípadu vniesli svedecké výpovede režiséra Joela Souzu a kameramana Reida Russella, ktorí o posledných momentoch pred streľbou prehovorili pre magazín People.

Tragický incident z nakrúcania filmu RUST, pri ktorom zomrela kameramanka, matka a manželka Halyna Hutchinsová († 42), stále vyšetruje polícia. Podľa britského denníka Daily Mail už v prípade padli prvé obvinenia. Podľa miestnych prokurátorov sú na stole obvinenia z trestného činu náhodnej smrteľnej streľby herca Aleca Baldwina na nakrúcaní westernového filmu. Vyšetrovatelia v uplynulých dňoch navštívili aj dom mladej, len 24-ročnej zbrojárky Hannah Gutierrez-Reedovej, ktorá mala počas nakrúcania na starosť strelné zbrane.

Viac svetla do prípadu však vniesli až výpovede režiséra Joela Souzu a kameramana Reida Russella, ktorí o posledných momentoch pred streľbou prehovorili pre magazín People. V čestných vyhláseniach Souzu a kameramana Reida Russella sa uvádza, že Baldwinovi bola odovzdaná zbraň a povedali mu, že je vybitá. Stalo sa tak potom, čo člen štábu odhalil, že fotografia z nakrúcania bola urobená v rovnaký deň incidentu krátko pred osudným výstrelom a zobrazuje Hutchinsovú ako drží kameru, zatiaľ čo Baldwin stojí v kostýme obklopený členmi štábu uprostred kostola, v ktorom kameramanka krátko nato poslednýkrát vydýchla.

Okresná prokurátorka okresu Santa Fe Mary Carmack-Altwiesová teraz odhalila, že obvinenia z trestného činu nie sú vylúčené, pričom pre The New York Times povedala, že strelná zbraň použitá pri incidente bola „legitímna“. Asistent réžie David Halls však už predtým členom štábu povedal, že revolver, s ktorým manipuluje Baldwin, je „studená pištoľ“, čo je výraz, ktorý filmári používajú na označenie toho, že použitie pištole je bezpečné a nie je nabitá ostrou muníciou. Prokurátor dodal, že na scéne sa našlo „obrovské množstvo nábojov“ a je potrebné vyšetriť ich pôvod.

Podľa zasväteného pracovníka, ktorý mal informácie o nakrúcaní, niekoľko členov štábu sa ráno v deň incidentu zabávalo so zbraňami a strieľali do plechoviek od piva ostrou muníciou, aby si skrátili čas. Podľa príkazu na prehliadku, ktorý úrad šerifa okresu Santa Fe vykonal minulý týždeň, bola Reedová poslednou osobou, ktorá manipulovala so zbraňou a nechala ju spolu s ďalšími dvoma revolvermi bez dozoru na vozíku v ranných hodinách 21. októbra. Následne mala skupina ľudí zo štábu zbrane z vozíka vziať a strieľať z nich ostrou muníciou na plechovky. Reedová následne zbrane už neskontrolovala.

