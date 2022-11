Populárna kapela Duran Duran vyšla s PRAVDOU VON: Pôvodný gitarista Andy Taylor má RAKOVINU!

Pôvodnému gitaristovi britskej poprockovej skupiny Duran Duran Andymu Taylorovi diagnostikovali štvrté štádium metastázujúcej rakoviny prostaty. Kapela to oznámila počas svojho slávnostného uvedenia do Rockandrollovej siene slávy, ktoré Taylor pre ochorenie vynechal. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy denníka The Guardian.