Do hudobného neba odišla speváčka, modelka a herečka Sarah Harding, známa z dievčenskej skupiny Girls Aloud.

Známa britská speváčka zomrel dnes, informovala prostredníctvom Instagramu jej matka.

"Mnoho z vás vedelo o jej chorobe a aj o tom, že bojovala zo všetkých síl od chvíle, kedy si vypočula svoju diagnózu, až do posledného dňa," napísala jej mama a doplnila: "Viem, že by nechcela byť spomínaná len v súvislosti s týmto strašným ochorením - bola to jasne žiariaca hviezda a ja dúfam, že takú si ju všetci budú pamätať."

Sarah rakovinu prsníkov diagnostikovali minulý rok v auguste. Ochorenie však už bolo v pokročilom stave a rozširovalo sa aj na ďalšie orgány. Speváčka sa preslávila v roku 2002 v reality show Popstars: The Rivals. Tam vznikla populárna dievčenská 4-členná skupina Girls Aloud, s ktorými spievala až do rozpadu kapely v roku 2013.