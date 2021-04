Macaulay Culkin (40) je otec! Najpopulárnejšia hviezda zo Sám doma privítal so snúbenicou Brendou svojho prvého potomka ešte minulý týždeň.

Dieťatko sa narodilo v pondelok 5. apríla o 13:10 v Los Angeles, informuje Daily Mail. Meno Dakota dostal ich synček po sestre Culkina, ktorá v roku 2008 zahynula pri dopravnej nehode.

To, že je Brenda tehotná, si dvojica nechala pre seba. Minulý rok však Culkin nepriamo prezradil novinárom, že sa snažia o bábätko. "Je to tak, veľa cvičíme... v posteli," prezradil so smiechom už teraz hrdý otec.

Macaulay Culkin sa s americkou modelkou, tanečnicou a herečkou Brendou Song sa spoznal v roku 2017. Brenda sa stala známou hlavne vďaka stvárneniu hlavných postáv v produkcii televiznej stanice Disney Channel, okrem toho hrala aj v ďalších televíznych seriáloch, ako je V siedmom nebi.