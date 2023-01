Aj taký majster tesár, ako je Geppetto, sa niekedy utne! Vo filmovom biznise zjavne platí, že buď skončíte v tom najlepšom, ako absolútna hollywoodska hviezda, alebo potiahnete kariéru aj do dôchodku a skôr sa vám vysmejú.

Bohužiaľ, to je prípad nielen Sylvestra Stallonea (76), ale po novom aj Toma Hanksa, ktorý má na konte dva Oscary, tri Ceny Emmy a štyri Zlaté glóbusy. S Pinocchiom však, zdá sa, prestrelil, a teraz mu hrozí, že k všetkým tým poctám pribudne aj Zlatá malina.

Cena, ktorú si málokto prevezme

Maliny, v originále "Razzies", je skôr parodické ocenenie, ktoré vyzdvihuje najhoršie herecké a filmové počiny za daný rok. Od roku 1980 sa už tradične udeľuje v predvečer Oscarov a podobne ako Ceny Akadémie, aj Zlaté maliny sú rozdelené do viacerých kategórií vrátane najhoršieho filmu či najhoršieho herca a najhoršej herečky v hlavnej, resp. vedľajšej úlohe.

Marilyn aj nový Pinocchio

Tento rok sa medzi nominantmi ocitli napríklad filmy ako Blonde, kde hlavnú rolu Marilyn Monroe stvárnila očarujúca Ana de Armas (34), Pinocchio, v ktorom rolu rezbára Geppetta stvárnil Tom Hanks, alebo komiksový upírsky antihrdina Morbius s Jaredom Letom (51).

Najviac pohorela práve biografia o Marilyn, ktorá vyfasovala až osem nominácií - vrátane najhoršieho filmu, najhoršieho režiséra a najhoršieho scenára. Titul najhoršieho herca roku 2022 sa bude vyberať spomedzi pätice Machine Gun Kelly (32), Pete Davidson (29), Tom Hanks, Jared Leto a Sylvester Stallone.

Malina mu hrozí aj za Elvisa, ktorý je favoritom na Oscara

Hanks získal dokonca nomináciu nielen v "hlavnej" kategórii, teda najhorší herec, ale je kandidátom na malinu aj za výkon v snímke Elvis, kde stvárnil jednu z vedľajších postáv.

Ani slávne herečky neobišli naprázdno. O neslávnu cenu budú, ehm, "bojovať" len 12-ročná Ryan Kiera Armstrong, Bryce Dallas Howard (41) z nových filmov série Jurský park/Jurský svet, slávna Diane Keaton (77), krásna Kaya Scodelario (30) či Alicia Silverstone (46).

No, nie sme síce filmoví kritici ani odborníci, no zaradiť malé dievčatko do zoznamu s ostrieľanými herečkami asi nie je úplne okej, nemyslíte?