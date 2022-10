Z vojvodkyne Meghan sa po svadbe s princom Harrym stala akási čierna ovca rodiny, ktorá odmietala prijať a dodržiavať pravidlá a protokol monarchie. Práve vďaka svojim výstrelkom sa stala tŕňom v oku nielen fanúšikov kráľovskej rodiny, ale terčom médií. Nakoniec svoj tvrdohlavý boj v Británii vzdala, pobalila kufre a spolu s princom Harrym sa odsťahovala do jej milovanej Kalifornie.

Harry a Meghan sa v roku 2020 odsťahovali do USA. Zdroj: Instagram @theroyafamily

Z vojvodkyne Meghan sa po svadbe s princom Harrym stala akási čierna ovca rodiny, ktorá odmietala prijať a dodržiavať pravidlá a protokol monarchie. Práve vďaka svojim výstrelkom sa stala tŕňom v oku nielen fanúšikov kráľovskej rodiny, ale terčom médií. Nakoniec svoj tvrdohlavý boj v Británii vzdala, pobalila kufre a spolu s princom Harrym sa odsťahovala do jej milovanej Kalifornie.

Nakrátko sa zdalo, že vojvodkyňa a princ Harry sa po smrti kráľovnej trochu upokojili a začnú vystupovať reprezentatívnejším spôsobom. Dlho im to však nevydržalo. Týždne po smrti kráľovnej sa totiž vojvodkyňa Meghan objavila na titulke jej obľúbeného magazínu Variety a vo video rozhovore prehovorila o problémoch, s ktorými bojuje. K rozhovoru, samozrejme, nechýbalo ani profesionálne fotografovanie, ktoré si Meghan milujúca byť stredobodom pozornosti riadne užívala.

Zahrala sa na modelku

Pred fotoaparátom sa vykrúcala ako profesionálna modelka, nasilu sa smiala a snažila sa za každú cenu ukázať svoj dievčenský šarm. Samozrejme, zverejnené zábery sa nezaobišli bez kritiky. Podľa expertky na reč tela Judi James, štvorminútový klip ukazuje obrovské množstvo podôb Meghan od rozšafného dievčatka cez mamu až po elegantnú modelku. V rozhovore pre MailOnline vysvetlila: "V tomto novom videu vidíme verziu Meghan, ktorá bola doteraz možno držaná pod pokrievkou, ktorá je celá o zdržanlivosti, chichotaní a sebazrozumiteľných odkazoch. Uvoľnilo to v nej jej stretnutie s Paris Hilton? To „dievčenské dievča“, o ktorom Paris v podcaste hovorí? Ak áno, zdá sa, že Meghan robí všetko preto, aby to bol oslobodzujúci zážitok," uviedla a dodala, že sa nedalo nevšimnúť Meghanino napodobňovanie nákazlivého smiechu Julie Roberts.

„Zdá sa, že cieľom je, aby vyzerala priateľsky a zábavne, alebo dokonca ako to „dievčenské dievča“, ako ju v novom podcaste nazýva Paris Hilton," dodala. Meghan, samozrejme, počas fotografovania nešetrila. Na seba si navliekla niekoľko exkluzívnych kúskov vrátane šiat Jason Wu za 4 657 libier a šiat značky Carolina Herrera za 2 667 libier.

Slová o kráľovnej

V písomnej časti rozhovoru, ktorý bol zverejnený v stredu s titulkom „Meghan Markle Lets Her Guard Down“, vojvodkyňa najprv hovorila o svojej nedávnej ceste s Harrym do Veľkej Británie, kde ich pseudokráľovské turné prerušila smrť kráľovnej.

Priznala, že toto obdobie bolo pre oboch náročné a zároveň dodala, že jej vzťah s kráľovnou bol napriek ich úteku do USA vrúcny. „Čo je také krásne, je pozrieť sa na dedičstvo, ktoré mohla jeho stará mama zanechať v mnohých oblastiach. Z hľadiska ženského vedenia je určite tým najžiarivejším príkladom toho, ako to vyzerá. Cítim hlbokú vďačnosť, že som s ňou mohla stráviť čas a spoznať ju," uviedla v rozhovore, v ktorom okrem iného hovorila aj o ich láske

s Harrym, ktorá je vraj príkladom pre mnohých ľudí.