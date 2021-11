Po tom, čo kráľovná Alžbeta zrušila prvýkrát počas svojej 69-ročnej vlády svoju účasť na Dni vojnových veteránov, ktorý sa oslavuje 11. novembra, sa o jej nalomenom zdraví začali šíriť samé špekulácie. Nebolo to však prvýkrát, čo na poslednú chvíľu zrušila svoj program. Vystrašených Britov preto nové fotografie panovníčky upokojili... až na malý detail!

Kráľovná Alžbeta (95) sa aktuálne nachádza na hrade Windsor, kde sa podľa britského denníka Daily Mail zotavovala zo zranenia chrbtice. Ani nie po týždni odpočinku sa však vrhla rovno do práce. Na hrade sa stretla s generálom sirom Nickom Carterom. Dvojica sa rozprávala o jej odchodu na dôchodok, pričom Alžbeta priznala, že odísť bude pre ňu veľmi náročné a smutné. Kráľovná mala na sebe nádherné kvetinové šaty, ktoré jej dokonale ladili so šperkami. Aj keď vyzerala, že je vo forme, fanúšikovia si všimli jeden detail, ktorý ich mierne vystrašil.

Kráľovná bola nielenže pochudnutá, jej ruky mali taktiež nezdravú farbu. Samozrejme, na to, že má 95 rokov, je stále obdivuhodné, že si aj naďalej plní svoje pracovné povinnosti, jazdí na koni alebo šoféruje.

Britským národom v nedeľu otriasla znepokojujúca správa, keď sa objavili informácie z paláca, že sa kráľovná Alžbeta (95) pre zdravotné ťažkosti nezúčastní na spomienkovej ceremónii padlých vojakov. Jej miesto zastúpila manželka princa Williama (40) vojvodkyňa Kate (40). Zdroj: WPA Pool

Na zdravie kráľovnej sa pýtajú mnohí aj jej syna princa Charlesa (73), ktorý sa v týchto chvíľach nachádza s manželkou Camillou na kráľovskom turné v Jordánsku. "Má sa dobre, ďakujem za opýtanie. No keď máte 95 rokov, už to nie je také jednoduché ako kedysi. Veď už len v 73 rokoch je to dosť zlé," povedal princ.

Prečítajte si aj: