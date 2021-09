Angelina Jolie nie je iba herečkou, ale aj bojovníčkou za ľudské práva a aktivistkou. Okrem toho, že usilovne bojuje za záchranu utečencov z Afganistanu, ktorí tam po odchode amerických vojakov zostali, aktívne sa zaujíma aj o ochranu životného prostredia. Angelina sa najnovšie zúčastnila na programe "Women for Bees", na ktorom spolupracujú francúzska spoločnosť l’Observatoire Français d’Apidologie a UNESCO.

Cieľom tohto programu je vycvičiť 50 žien z rôznych kútov sveta, aby sa stali včelárkami, ktoré do roku 2025 rozmnožia viac ako 125 miliónov včiel. Angelina si tento kus tvrdej práce s radosťou vyskúšala. Na tele mala ochranný odev, klobúk so sieťkou a rukavice. Nie je to však prvýkrát, čo má herečka skúsenosť s týmto vzácnym hmyzom.

Angelina sa začiatkom tohto roka v spolupráci s časopisom National Geographic dala vyfotiť s včelami bez ochranného odevu. Zachytiť jedinečný záber nebol ľahký výkon, ako Angie v rozhovore prezradila, nemohla sa kúpať celé tri dni pred fotením.

