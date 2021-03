Princ Harry uviedol, že túto ponuku prijal, aby mohol prispieť k pozitívnemu formovaniu ľudských životov. „Proaktívny koučing poskytuje nekonečné možnosti osobného rozvoja, zvýšenej vnímavosti a všeobecne lepšieho života," povedal. Firma BetterUp, ktorá vznikla v roku 2013, poskytuje profesionálny koučing, poradenstvo a mentorstvo. Princova úloha v novej firme, v ktorej je generálnym riaditeľom Alexim Robichauxom, bude pomáhať propagovať aplikáciu, ktorú používajú firemné giganty ako Hilton, Facebook a ropná firma Chevron na zlepšenie blahobytu a duševného zdravia ich zamestnancov.

Princ bude počas pandémie pracovať zo svojej luxusnej vily v Montecito. Keď sa uvoľnia opatrenia, môže dochádzať do firmy v San Franciscu, kde bude mať vlastnú kanceláriu. K dispozícii bude mať oddychovú zónu, v ktorej sa cvičí joga, posilňovňu a taktiež si môže priviesť do práce svojich psov Guyho a Pulu. Zamestnanci firmy sa pravidelne zúčastňujú firemných večierkov, na ktorých, ako to už býva zvykom, neohrdnú ani pivom alebo dobrým vínom. To, aký plat bude britský princ dostávať, zostáva tajomstvom.

Princ Harry žije posledný rok spolu so svojou manželkou Meghan a ich synom Archiem v Kalifornii. Vlani vo februári oznámili, že sa definitívne nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny. V nedávnom rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou priznali, že ich rozhodnutie súviselo s negatívnymi a rasistickými reakciami médií, ktorým museli čeliť.

